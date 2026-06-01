Sovyetler Birliği döneminin simge otomobil markalarından Volga, 16 yıllık bir aradan sonra Çinli otomotiv devi Geely ile yaptığı ortaklık kapsamında Haziran 2026'da Rusya pazarına yeniden giriyor.

Nijni Novgorod'daki eski Volkswagen ve Skoda fabrikasında üretilecek yeni Volga ailesi; Geely Preface tabanlı "C50" iş sınıfı sedan, Geely Atlas platformunu kullanan "K40" orta boy SUV ve markanın en lüks modeli olan Geely Monjaro tabanlı "K50" büyük SUV olmak üzere üç yeni modelden oluşuyor.

Yaklaşık 1,7 milyon TL ile 2,6 milyon TL arasında değişen başlangıç fiyatlarıyla satışa sunulacak yeni nesil araçlar, modern dijital donanımları ve turbo motor seçenekleriyle Rus tüketicisiyle buluşacak.

SERÜVEN 1956'DA BAŞLADI

Serüvenine 1956 yılında Amerikan ve Avrupa tasarımlarına meydan okuyan GAZ-21 modeliyle başlayan Volga, Sovyetler Birliği'nin ilk seri üretim otomatik şanzımanlı arabasını üreterek tarihe geçmişti.

Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle sınırlı kalan bu ilk adımın ardından, 1970'te yollara çıkan GAZ-24 modeli geniş iç hacmi ve konforuyla adeta "Sovyet rüyasının" simgesi haline gelmiş, özellikle siyah renkli modelleri yalnızca devlet yetkililerine tahsis edilmişti.

Marka, 1990'lardaki Sovyetler'in dağılma süreci ve ekonomik krizlerin ardından son büyük çıkışını 2008'de ABD'li Chrysler lisansıyla ürettiği "Volga Siber" ile denemiş ancak küresel finans krizi nedeniyle 2010 yılında üretimi tamamen durdurarak tarihe karışmıştı.

On yılı aşkın sessizliğin ardından gelen bu yeni Çin ortaklığı, küresel ambargolar altındaki Rus otomotiv sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.