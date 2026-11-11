Polonya'da Rusya sınırına yakın bir bölgede yaşayan binlerce yılan balığı için dikkat çeken bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Avrupa yılan balıklarının Rus balıkçıların ağlarına takılmasını önlemek amacıyla harekete geçen bilim insanları ve yerel balıkçılar, 9 bin 110 balığı yakalayarak açık denize taşıdı.

Polonya ile Rusya arasında paylaşılan Vistül Lagünü'nde gerçekleştirilen operasyon, 5-27 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Deniz Balıkçılığı Enstitüsü öncülüğünde yürütülen çalışmada toplam 8,8 ton ağırlığında yılan balığı bölgeden çıkarıldı.

RUSYA TARAFINA GEÇMELERİ ÖNLENDİ

Operasyonda özellikle üreme dönemine hazırlanarak uzun göç yolculuğuna çıkacak yetişkin gümüş yılan balıkları tercih edildi. 5 farklı liman kasabasında balıkçılardan teslim alınan balıklar, oksijen bakımından zengin su bulunan özel tanklarda muhafaza edildi. Uzmanlar, sağlık kontrollerinin ardından genç yılan balıklarını yeniden suya bırakırken diğerlerini özel taşıma havuzlarına aktardı.

Bilim insanları, operasyonun temel amacının yılan balıklarını lagünün Rusya tarafındaki avlanma baskısından ve ölüm riskinden uzaklaştırmak olduğunu açıkladı.

AÇIK DENİZE BIRAKTILAR

Taşınan yılan balıkları, Rusya'nın kontrolündeki sulardan geçmek zorunda kalmadan göç yolculuklarına devam edebilmeleri için Gdansk Körfezi'nde, Nowy Swiat Limanı yakınlarında denize bırakıldı.

Operasyon kapsamında 100 yılan balığına akustik verici de takıldı. Su altına yerleştirilen hidrofonlar aracılığıyla balıkların hareketleri takip edilecek. Özellikle Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlayan Danimarka Boğazları'na yerleştirilecek cihazlar sayesinde göç güzergahları araştırılacak.

YÜZDE 40'ININ SARGASSO DENİZİ'NE ULAŞMALARI HEDEFLENİYOR

Avrupa yılan balıkları, üremek için Bermuda Adaları yakınlarındaki Sargasso Denizi'ne göç ediyor. Bilim insanları, gerçekleştirilen nakil sayesinde balıkların üreme alanlarına ulaşma ve yeni nesiller oluşturma ihtimalinin artırılmasını hedefliyor.

Avrupa Birliği'nin türü koruma stratejisinde, insan faaliyetlerinin yoğunlaşmasından önceki seviyelerle karşılaştırıldığında gümüş yılan balıklarının en az yüzde 40'ının Sargasso Denizi'ne ulaşması amaçlanıyor.