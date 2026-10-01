Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Direktörü Maya Lomidze, Rus turistlerin Mayıs-Eylül 2026 döneminde satın aldığı en pahalı turlara ilişkin verileri açıkladı. Listenin ilk sırasında Antalya’da gerçekleştirilen 27 gecelik tatil yer aldı.

27 GECELİK TATİL İÇİN 365 BİN DOLAR ÖDEDİLER

Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 10 kişilik grup, Antalya’da 27 gece konakladı. Uçuş ve yemeklerin de dahil olduğu turun toplam fiyatının 30 milyon 375 bin rubleye (yaklaşık 365 bin dolar) olduğu belirtildi.

EN PAHALI TURLAR HANGİ ÜLKEYE YAPILDI?

En pahalı turlar sıralamasında 23,3 milyon, 19 milyon ve 18,5 milyon ruble tutarındaki seyahatler de yer aldı. Bu turların tamamının Türkiye’ye gerçekleştirildiği, tatillerin büyük bölümünün ise 15 ila 30 gece sürdüğü açıklandı.

TÜRKİYE TURLARININ ORTALAMA FİYATI ARTTI

ATOR verilerine göre Türkiye’ye düzenlenen turların ortalama fiyatı yaz sezonunda yüzde 4 arttı. Ortalama tur maliyeti 250 bin ile 300 bin ruble aralığına yükseldi.

Rus turistlerin Mayıs-Eylül 2026 döneminde yurt dışı tatilleri için yaptığı harcamalar da yükseldi. Harcamaların 2025’in aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 4 ila yüzde 10 arasında arttığı belirtildi.