Cezayir'in ardından bir diğer güçlü Afrika ülkesi Mısır, Rusya'nın beşinci nesil hayalet savaş uçağı Su-57'yi satın almaya hazırlanıyor. Mısır'daki El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı öncesinde ülkeye iniş yapan gelişmiş savaş uçağı, Moskova'nın küresel pazardaki rekabet gücünü artırma hedefinin önemli bir parçası olarak sergilenecek.

Bu gelişmeyle birlikte Mısır, Cezayir'den sonra Su-57 programı ile kamuoyu önünde temas kuran ikinci Afrika askeri gücü konumuna geldi.

8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar, Mısır'ın bölgedeki stratejik savunma merkezi rolünü de pekiştiriyor. Söz konusu etkinlikte Su-57'nin yanı sıra Rus devlet savunma şirketi Rostec bünyesindeki Pantsir-S1M gibi gelişmiş hava savunma sistemleri, seyir füzeleri ve hassas güdümlü mühimmatlar da uluslararası alıcıların beğenisine sunuluyor.

Rusya, Su-57'nin gerçek muharebe deneyimini, düşük bakım maliyetlerini ve Batı bağımsızlığını öne sürerek savaş uçağı diplomasisini büyütmeyi amaçlıyor.

Daha önce Çin, Hindistan ve Dubai'deki havacılık fuarlarında vitrine çıkan Su-57, ilk ihracat başarısını 2025 yılı sonlarında Cezayir'e yapılan teslimatla yakalamıştı.

Moskova yönetimi, Mısır'daki fuar aracılığıyla uçağa yönelik küresel ilgiyi artırmayı ve yeni ihrakat sözleşmelerine imza atmayı hedeflerken Mısırlı yetkililerin uçakla yakından ilgilendikleri belirtiliyor.