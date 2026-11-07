Dünya genelinde Rusya'nın ulusal mirası ve bir numaralı şifa kaynağı olarak bilinen efsanevi içeceğin altından Kafkasya dağlarında başlayıp Çarlık mahkemelerine uzanan inanılmaz bir tarihi operasyon çıktı. Yüzyıllardır Rusların dünyaya kendi icadı gibi sunduğu kefir mayasının, aslında Kafkasya'daki Karaçay Türklerinden film senaryolarını aratmayan bir plan ve diplomatik şantajla ele geçirildiği belgelendi.

MAYANIN DIŞARIYA ÇIKARILMASI YASAKTI

Kafkasya'nın sarp dağlarında yaşayan Karaçay Türkleri, nesiller boyunca "kutlu maya" olarak gördükleri kefir tanelerini bir sır gibi korudu. Mayanın dışarı çıkarılması ya da yabancılara verilmesi kesin bir töre yasağıydı. Ancak 1900'lerin başında Rus Tabipler Birliği, Kafkasya'daki bu mucizevi içeceğin tüberküloz başta olmak üzere birçok hastalığı tedavi ettiğini fark edince Moskova merkezli gizli bir plan devreye sokuldu.

KAFKAS DAĞLARINDA REHİNE KRİZİ PATLADI

Rus mandıra patronu Blandov, mayayı elde edebilmek için genç ve eğitimli yardımcısı İrina Saharova'yı özel bir görevle Kafkasya'ya gönderdi. İrina, bölgenin en güçlü isimlerinden Karaçay Beyi Beka Mirza Bayçorov'un huzuruna çıkarak mayayı talep etti ancak kesin bir ret cevabı aldı. Görevin başarısızlıkla sonuçlandığını düşünen İrina tam geri dönerken, genç kadından etkilenen Bayçorov'un adamları tarafından kaçırıldı ve Kafkas dağlarında büyük bir diplomatik kriz patlak verdi.

TAZMİNAT YERİNE 10 LİBRE KEFİR MAYASI İSTEDİ

Olayın doğrudan Çarlık yönetimine yansıması üzerine Rus jandarması devreye girerek İrina'yı kurtardı ve Karaçay Beyi Beka Mirza Bayçorov hakkında dava açıldı. Mahkemede köşeye sıkışan ve sürgün cezasıyla yüzleşen yerel bey, uzlaşma arayışına girdi. Ancak İrina altın, para ya da toprak tazminatını elinin tersiyle itti. Genç kadın, şikayetini geri çekmek için tek bir şart öne sürdü: Yüzyıllardır korunan sırrın kapısını açan tam 10 libre canlı kefir mayası.

RUSLAR SERİ ÜRETİME GEÇİP DÜNYAYA SAHİPLENDİLER

Teklifi kabul etmek zorunda kalan Bayçorov, çuval dolusu mayayı teslim etti ve Rus heyeti zaferle Moskova'ya döndü. 1908 yılında başkentte ilk endüstriyel üretime başlayan Ruslar, kısa sürede içeceği ticarileştirerek fabrikalara ve hastanelere dağıttı. Zamanla tüm dünyanın bir Rus icadı olarak benimsediği bu eşsiz lezzet, aslında Kafkasya Türklerinin asırlık mirasının bir mahkeme kumpasıyla el değiştirmesinden ibaret kaldı.