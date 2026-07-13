Hollanda istihbarat kurumları AIVD ve MIVD, Kremlin bağlantılı hackerların NATO üslerini ve Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyatları izlemek amacıyla internete bağlı sivil güvenlik kameraları ile akıllı kapı zillerini hedef aldığını duyurdu.

Geniş çaplı bir siber casusluk faaliyeti yürüten saldırganların, özellikle nakliye güzergahlarına bakan ve zayıf şifreler ya da güncellenmemiş yazılımlar nedeniyle güvenlik açığı barındıran cihazları kolayca ele geçirdiği belirlendi.

Uzmanlar, internete bağlı kameraların ele geçirilmesinin, drone veya uydu kullanımına kıyasla çok daha düşük maliyetli, kolay ve fark edilmesinin zor olması nedeniyle modern savaşlarda kritik birer istihbarat unsuru haline geldiğini vurguluyor.

Benzer yöntemlerin daha önce Ukrayna, İsrail, İran ve CIA tarafından da operasyonel ve askeri istihbarat toplama amacıyla kullanıldığı bilinirken, Hollandalı yetkililer riskli güzergahlardaki kurum ve kuruluşları siber güvenlik önlemlerini artırmaları yönünde uyardı.