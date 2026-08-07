

Karadeniz'e kıyısı bulunmayan Sivas'ın Suşehri ilçesi, son yıllarda Türk somonu üretimindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye yapılan ihracat sayesinde ilçe, "Deniz olmayan yerde somon nasıl yetişiyor?" sorusuyla gündeme geliyor.

Suşehri'ndeki başarının temelinde Çamlıgöze Barajı'nda kurulan modern su ürünleri tesisleri yer alıyor. Farklı şehirlerde üretilen yavru balıklar barajdaki kafeslere alınarak burada büyütülüyor ve belirli olgunluğa ulaştıktan sonra "Türk somonu" olarak yetiştiriliyor. İlçede yılda yaklaşık 4 bin 250 ton üretim gerçekleştirildiği belirtiliyor.

RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Suşehri'nde yetiştirilen Türk somonları, yüksek Omega-3 içeriği ve lezzeti sayesinde uluslararası pazarda yoğun ilgi görüyor. Üretilen balıkların önemli bölümü Rusya'ya ihraç edilirken, Avrupa'daki birçok ülkeye de gönderiliyor. Son dönemde artan ihracat rakamları, ilçeyi ekonomi ve tarım alanında öne çıkaran örneklerden biri haline getirdi.

DENİZE UZAK AMA SU KAYNAKLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Denizden kilometrelerce uzakta bulunan Suşehri, sahip olduğu temiz su kaynakları ve uygun iklim koşulları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumuna ulaştı. Çamlıgöze Barajı'nın sunduğu doğal ortam, somon üretiminin sürdürülebilir şekilde yapılmasına imkan sağlıyor.

BAŞARI İLÇEYE OLAN MERAKI ARTIRDI

Rusya'ya yapılan ihracatın sık sık gündeme gelmesiyle birlikte Suşehri, son dönemde en çok merak edilen ilçelerden biri oldu. Tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve gelişen su ürünleri sektörüyle dikkat çeken ilçe, sadece üretim başarısıyla değil, ekonomik katkısıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.