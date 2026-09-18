Rusya vatandaşları, Türkiye'de konut satın almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rusya vatandaşları ağustos ayında 343 konut ve diğer özel mülk satın alarak yabancılar arasında ilk sırada yer aldı. Ukrayna vatandaşları 147 konutla ikinci, İran vatandaşları ise 140 konutla üçüncü sırada bulundu.

UZUN VADELİ TALEP DEVAM EDİYOR

Rus vatandaşlarının Türkiye'deki konut talebi, Ukrayna savaşı sonrası başlayan ve uzun vadeli bir nitelik taşıyan bir eğilim olarak öne çıkıyor. 2025 yılının tamamında Rus vatandaşları yaklaşık 3 bin 640 konut satın alarak yabancılar arasında ilk sırayı korudu.

Rusların Türkiye'deki konut ilgisinin, ülkede yabancılara yönelik konut ve oturum kurallarının sıkılaştırıldığı bir dönemde devam etmesi dikkat çekti. Yabancıların ikamet izni alabilmesi için gerekli konut değerinin tüm bölgelerde 200 bin dolara çıkarılması, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir değişiklik oldu.

KISA SÜRELİ KİRALAMALARDA KURALLAR SIKILAŞTI

Ayrıca kısa süreli turistik kiralama işlemlerinde yeni kurallar devreye girdi. Konut sahiplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan lisans almasının yanı sıra apartmandaki tüm komşuların onayını da alması gerekiyor. Bu düzenlemeler, kısa süreli kiralama piyasasını etkiledi.

Yabancılara konut satışları, 2022–2023 döneminde aylık 1000–1200 seviyelerindeyken, son dönemde belirgin bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, bu düşüşün nedenleri arasında Türkiye'deki yüksek enflasyonu ve konut fiyatlarının dolar bazında pahalı hale gelmesini gösteriyor. Ayrıca Rusya ile Türkiye arasındaki sınır ötesi banka transferlerinde yaşanan zorluklar da işlemleri güçleştiriyor.

ANTALYA, İSTANBUL VE MERSİN ÖNE ÇIKIYOR

Rusların Türkiye'deki konut tercihlerinde büyük bir değişiklik gözlenmezken, işlemlerin yüzde 80'den fazlası Antalya, İstanbul ve Mersin'de gerçekleşiyor. Antalya, Alanya dahil olmak üzere açık ara en fazla tercih edilen bölge olmaya devam ediyor. İstanbul ise ikinci sırada yer alıyor. Mersin, özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali çevresindeki yatırımlar sayesinde Rus yatırımcıların ilgisini çekiyor.