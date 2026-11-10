İngiliz aktör ve komedyen Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hâkim, Brand'in 2004-2009 yılları arasında dört kadına karşı işlediği suçların ağırlığına dikkat çekti.

YARGIÇTAN RUSSELL BRAND'E SERT SÖZLER

Bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm edilen Russell Brand hakkındaki karar, hâkim Joel Bennathan tarafından açıklandı. Bennathan, Brand'in bir "cinsel saldırgan" olduğunu belirterek ünlü oyuncunun şöhretini suçlarını gizlemek için kullandığını vurguladı.

Hâkim, özellikle 2009 yılında yaşanan tecavüz olayının ardından mağdurun alkol sorunu yaşamaya başladığını ifade etti. Bennathan, cezada indirime gitmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

“5 yıllık bir süreçte birden fazla kadına karşı cinsel suç işlediniz. Bu cezalardan herhangi birinde indirime gitmem, işlediğiniz suçların bütüncül ağırlığı karşısında adaleti sağlamaz”

CEZASININ ÜÇTE İKİSİNİ CEZAEVİNDE GEÇİRECEK

Mahkeme, Russell Brand'e toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ünlü oyuncunun cezasının üçte ikisini cezaevinde geçirmesi bekleniyor.

Brand, bu sürenin ardından tahliye edilmesi halinde denetimli serbestlik hükümlerine tabi olacak. Ayrıca yaşamı boyunca polise bildirimde bulunmasını zorunlu kılan Cinsel Suçlar Sicili'ne kaydedilecek.

HAKKINDA YENİ TECAVÜZ İDDİALARI DA VAR

ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi olan Russell Brand, son yıllarda ana akım medyadan uzak bir yaşam sürüyordu. Hakkındaki suçlamalar ise 2023 yılında The Times ve Channel 4 tarafından yayımlanan araştırmaların ardından gündeme gelmişti.

Associated Press'in haberine göre, araştırmaların yayımlanmasının ardından başka kadınlar da Brand hakkında yaşadıklarını anlattı. Kadınlardan biri, olaylardan birini o dönemde bildirdiğini ancak şikâyetinin ciddiye alınmadığını öne sürdü.

The Guardian'ın haberine göre Metropolitan Polisi, Brand hakkında iki ayrı tecavüz iddiasıyla soruşturma yürütüyor. Polis, mahkûmiyet kararının ardından başka mağdurların da ortaya çıkabileceğini bildirdi.

Russell Brand ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.