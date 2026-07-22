6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa çalışmalarının sürdüğü Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesindeki altyapı ihalelerine ilişkin rüşvet ve usulsüzlük iddiaları tartışma yarattı. Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi iddialar gündeme gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Malatya Valiliği'nin sessizliğini koruması dikkat çekti.

İDDİALAR KAMUOYUNDA YANKI BULDU

İddialara göre bazı altyapı ihaleleri davetiye usulüyle belirli firmalara verildi, süreçte aracılar üzerinden usulsüz para trafiği işletildi. Bu iddialar bağımsız makamlar tarafından doğrulanmış değil. Ancak deprem bölgesinde kullanılan kamu kaynaklarının şeffaflığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

GÖZLER RESMİ MAKAMLARDA

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Malatya Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. İddialarla ilgili adli veya idari bir soruşturma başlatıldığına ilişkin de kamuoyuna yansıyan resmi bir bilgi bulunmuyor. Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması ve yetkili kurumların kamuoyunu bilgilendirmesi yönündeki beklenti sürüyor.