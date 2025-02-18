CHP'de şaibeli kurultay iddialarının ardından yandaş medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, ifadesinde Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Veli Gümüş orada partililerin yanına gelerek Rıza Akpolat'tan 300 bin TL aldığını iddia etti.

İddialara ilişkin Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün avukatları açıklama yaptı.

İddiaların reddedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında gerçekleştirilen kurultayı ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında Ankara C.Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eski CHP üyesi Tolgahan ERDOĞAN'ın tanık olarak verdiği ifade yer almış olup ifadesinde;

Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan müvekkil Veli GÜMÜŞ’ün partililerin yanına gelerek "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT'tan 300.000TL aldığını ve bu paranın RIZA AKPOLAT tarafından doğrudan kendi hesabına gönderildiğini, eğer karşı taraftan daha çok para verilirse hem önceki dekontunu, hem de oyunu bu tarafa verebileceğini" söylediğini beyan etmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekmektedir ki, Tolgahan ERDOĞAN'ın ifadesi gerçek dışı olup müvekkil hiçbir şekilde Başkandan para almadığı gibi aralarında hiçbir para mevzusu geçmemiştir.

Tarafımızca tanık eski CHP üyesi Tolgahan ERDOĞAN hakkında “İftira Suçu'ndan yasal işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisini yıpratmak saikiyle algı oluşturmaya çalışan ve müvekkili küçük düşüren bu tür gerçek dışı iddia ve yayınlara itibar edilmemesi hususu basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."