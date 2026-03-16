İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kurulan suç örgütüne üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında borsada işlem gören Marka Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer’in de arasında bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Mine Tozlu ilk olarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında gündem olmuştu. Tozlu, Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı için kendisinden 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

Zehra Taşkesenlioğlu

12 MİLYON LİRA RÜŞVET

Sedat Peker, ‘Deliçavuş’ isimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine başvuran Mine Tozlu’yu, kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini söylemişti. Peker, Taşkesenlioğlu’nun danışmanlık adı altında 12 milyon lira ‘rüşvet’ istediğini, Mine Tozlu’nun ödemeyi reddettiğini öne sürmüştü. Tozlu, rüşvet iddialarını katıldığı TV programlarında kabul etmesine rağmen geçen yıl tam tersi yönde bir ifade vermişti.

Tozlu, bir TV kanalında 2022’de “Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklifinde bulunulduğunu CİMER’e ilettim” açıklamasını yapmıştı. Mine Tozlu geçen yıl verdiği ifadede ise “Kendileri (Taşkesenlioğlu) ile görüştüğümde ne rüşvet istedi ne de ben rüşvet verme önerisinde bulundum” demişti.

Borsada 11 gündür düşüyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alındı. Tozlu’nun şirketi Marka Yatırım Holding’in, borsada son 11 işlem gününde gerileyerek 36 liradan, 24 liraya kadar inmesi dikkat çekti. Şirket, son 2 işlem gününü ise yüzde 9’un üzerinde düşüşlerle kapatmıştı.