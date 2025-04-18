Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, “rüşvet almaya teşebbüs” suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verilen Diyarbakır’ın eski Bağlar Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Beyoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi.

25 Ekim 2024'te Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Beyoğlu ve Kılıç hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına, eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl'ın ise eyleminin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı avukatları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık ve mağdur avukatları kararın istinaf edilmesi için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Daire, "rüşvet" suçundan cezalandırılmalarını gerekçe göstererek sanıkların yeniden yargılanmaları için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan tutuklu sanıklar Beyoğlu ve Kılıç "rüşvet almaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırılmış, eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl hakkında ise eyleminin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verilmişti.

İçişleri Bakanlığı avukatları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık ve mağdur avukatları, kararın istinaf edilmesi için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine başvuruda bulunmuştu.

Kararı değerlendiren 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak Beyoğlu ve Kılıç'ın, tutuklulukta geçirdikleri süre, tutuklamanın esasen bir ceza değil tedbir olarak düzenlenmiş olmasına ve ileride bir hak kaybına yol açmamasını gerekçe göstererek, tahliyelerine karar verdi.