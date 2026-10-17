CHP’li Ahmet Özer’in görevden alındığı ve yerine kayyum atanan İstanbul Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Küçükçekmece’deki bir evde iki çelik kasada yüklü miktarda döviz bulundu.

Soruşturma kapsamında aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da olduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu’nun, Ulutaş’ın rüşvet çarkında kilit rol oynadığı ortaya çıktı.

TEK TEK ANLATTI

Doğancıoğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle savcılığa yeni bir ifade sundu. İfadesinde Ulutaş’ın talimatıyla hareket ettiğini belirten Doğancıoğlu; Ulutaş’ın isteği doğrultusunda Küçükçekmece’de bir arkadaşının üzerine daire kiraladığını itiraf etti. Doğancıoğlu, söz konusu adrese yine talimat üzerine iki çelik kasa yerleştirdiğini aktardı.

İtiraf üzerine harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. İçerisinde hiçbir eşya bulunmayan tamamen boş dairede arama yapan ekipler, Doğancıoğlu’nun bahsettiği iki siyah çelik kasayı buldu.

VALİZLE GELDİLER

Ekipler evdeyken Ulutaş’ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval, ellerindeki iki boş valiz ve daire anahtarıyla eve giriş yaptı. Gözaltına alınan iki kişideki anahtarlarla açılan kasalardan yüksek miktarda Euro ve dolar çıktı.