Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Danıştay, FETÖ şüphelisini serbest bırakma karşılığında rüşvet alırken yakalanan ve bir şirketin kayyum kararını "Ucuza altı daire" karşılığında kaldıran hakimin açtığı özlük haklarının iadesi davasını reddetti.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı rüşvet alırken suçüstü yakalanarak meslekten atılan bir sulh ceza hakiminin başvurusunu karara bağladı. Meslekten atılan hakim Danıştay'a yaptığı başvuruda, “Meslekten çıkarma cezası ile cezalandırıldığı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararının iptali ile bu kararlar nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine, maaş ve diğer mali sosyal haklarından uğradığı kayıplarının karşılığı olarak fazlaya ilişkin kısmı saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 bin TL, ayrıca manevi zararlarının tazmini için 500 bin TL ödenmesine karar verilmesini” talep etti.

50 BİN DOLAR RÜŞVET ALDI

Danıştay'a başvuran hakimin, sulh ceza hakimi olarak görev yaptığı dönemde, FETÖ suçlaması yapılan bir şüphelinin avukatına delil bulunmadığı ve serbest bırakacağı hâlde şüpheliyi tutukladığı ve ardından rüşvet aldığı belirtildi. Danıştay kararında hakimin imza attığı skandallar şöyle sıralandı:

• "Şüpheli avukatı ile temasa geçerek şüphelinin tahliyesi karşılığında para talep ettiği, iki seferde toplam 50 bin dolar para aldığı, bu olaylar sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada, üzerine dinleme cihazları yerleştirilen F.İ. tarafından büroya bırakılan önceden seri numaraları alınmış 50 bin dolar parayı kabul ettiği tespit edildi.

• Bir şirkete yönelik kayyum kararını kaldırdığı, daha sonra arkadaşı olan ve rüşvet suçunda aracılık yapan T.Ü.'ye bu şirketten altı adet daireyi değerinin çok altında devredildiği ve hakimin bu olayı gizlemek için rüşvet olarak aldığı altı daireyi önce suç ortağına bedelsiz veya çok düşük bedelle devir yaptırıp bunun karşılığında satın aldığı villanın 600 bin TL'lik bedelini de T.Ü. ye ödettiği anlaşıldı.

• Hakimin usul ve yasalara aykırı olarak yapılan işlemin ortaya çıkmasını önlemek için gerçeğe aykırı bilirkişi raporu oluşturduğu belirlendi.

• Hakimin bu eylemleri bir bütün halinde nitelikli dolandırıcılık olarak nitelendirilerek 5 yıl hapis ve 125 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, rüşvet alma suçundan neticeten 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır."

Danıştay, hakimin meslekten atıldığı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararının iptali ile tazminat talebiyle açılan davanın reddine karar verdi. Kararda, “Hâkimlik ve savcılık mesleği kariyer bir meslek olup, bu görevi ifa eden yargı mensuplarının, toplum nezdinde güvenilir ve saygın kişiler olması gerekir... Hukuk devleti, yargı kurumlarının ve yargı mensuplarının kamuoyundaki güven ve itibarını korumak ve buna aykırı her türlü tutum ve davranışları suç sayarak cezalandırmakla görevli ve sorumludur” açıklamasına da yer verildi.