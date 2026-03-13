Eşi benzerine az rastlanan şekilde ABD’de görülen Halkbank davası Türkiye’ye yıllar kaybettirirken, davanın baş kahramanı Reza Zarrab hem kendisini hem de mal varlığını kurtarmak üzere. ABD ile Halkbank arasında imzalanan ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına göre Halkbank, Zarrab’ın varlığı üzerindeki tüm haklarından feragat etmeyi ve ABD’nin bu mal varlığını dondurması veya el koyması durumunda işbirliği yapmayı taahhüt ediyor. 800 milyon dolarlık rüşvet verdiği iddia edilen Zarrab’ın servetini korumak üzere olmasına Halkbank’ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla dahi tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017’deki açıklamasına göre Zarrab’ın İstanbul Boğazı’nda Kanlıca’da iki yalısı, Kandilli’de bir köşkü bulunuyor. Zarrab’ın serveti arasında ayrıca ‘Challenger 300’ tipli özel jet, yazlık, Bakırköy’de üç süper lüks daire, yarış atı ve Tuzla’da fabrikası bulunuyor. Bu varlıklara 2017’de el konulduğu açıklanmıştı. Zarrab’ın Aralık 2017’de 300 milyon liralık gayrimenkulü olduğu tahmin ediliyordu. Enflasyon hesabına göre 300 milyon liranın bugünkü karşılığı 3.5 milyar lirayı buluyor. Zarrab’ın varlıklarına şimdilik dokunulmaması Halkbank’ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla’nın da tepkisini çekti.

ATİLLA: BOŞUNA YATTIM

Halkbank ile ABD arasındaki anlaşmayı bir haber sitesinde değerlendiren Atilla, “Benim tarafımdaki tek rahatsızlık şu: Madem uzlaşmada Reza Zarrab’ın mal varlığının serbest bırakılması, hakkındaki davaların düşürülmesi gibi detaylara kadar iniliyordu, o zaman benim 28 ayı niye boşuna yattığıma da keşke değinselerdi” dedi. 2020’de partisinin Grup Başkanvekili olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o dönem yaptığı açıklamada, “Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan’ın yaptığı açıklamalardan, 800 milyon doların Türkiye’de rüşvet olarak dağıtıldığı söyleniyor” demişti.

Ebru Gündeş de mutlu

Reza Zarrab, 2010 ile 2021 yılları arasında şarkıcı Ebru Gündeş ile evliydi. Bir kız çocukları bulunan eski çiftin, bazı malları evlilik döneminde paylaştığı biliniyor. Örneğin meşhur ikiz yalıları Zarrab, Gündeş’e doğum günü hediyesi olarak satın almıştı. Halkbank davasındaki anlaşmanın bu bağlamda Ebru Gündeş’i de sevindirmesi bekleniyor. Mallar üzerindeki tedbirin kaldırılmasıyla, Zarrab’ın mal varlığı ile Gündeş’in de rahat bir nefes alacağı dile getiriliyor.

Para iade edildi mi?

ABD ile Halkbank arasındaki anlaşmayla 17-25 Aralık sürecindeki ayakkabı kutuları yeniden gündeme geldi. Operasyonlar sırasında gözaltına alınan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde bulunan yaklaşık 4.5 milyon doların geri iade edildiğine yönelik haberler yayınlanmıştı. Benzer haberler İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler için de çıkmıştı. Güler’in el konulan 400 bin TL, 320 bin Euro ve 90 bin dolarını geri aldığına yönelik haberler yayınlanmıştı.

‘ABD Halkbank kozunu oynadı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ABD ile Halkbank arasında imzalanan anlaşmayı “ABD, ‘Halkbank davası kozunu’ sahaya sürdü” ifadesiyle yorumladı. Yavuzyılmaz, ABD’nin 10 şart karşılığında kovuşturmayı 90 günlüğüne askıda tutacağını söyledi. Yavuzyılmaz, “Halkbank, Reza Zarrab’ın mal varlığı üzerindeki tüm haklarından feragat edecek. ABD’nin bu mal varlığını dondurması veya el koyması durumunda tam işbirliği sağlayacak. Uzman 90 gün içinde raporunu hazırlayacak. Açıklama tatmin edici olmazsa, sil baştan. Anlaşma iptal. Dava devam” diye yazdı.