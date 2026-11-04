Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasında dün üçüncü celsenin ikinci günü Silivri’de görüldü. Duruşmaların 103. gününde, tanıklar dinlendi.

Duruşmada, iddianamede yer alan market kartı kolilerinin teslimi, Şişli’deki bir inşaat projesi için istendiği öne sürülen milyonlarca dolarlık rüşvet ve İBB’ye yapılan şartlı bağış iddiaları gündeme geldi.

‘KOLİLERİ VERDİM’

Duruşmada ilk olarak tanık Hüseyin Kiriş dinlendi. Vale olarak çalıştığı restorandan iki koli alındığını anlatan Kiriş, “Restoran işletmecisi Seyfi Taşkın tarafından bana içinde market kartı olduğu belirtilen iki koli bırakıldı. Bunların büyükşehirden iki kişinin gelip alacağını söylendi. Kendilerine teslim ettim bu kolileri. Benim bildiğim, duyduğum, gördüğüm budur” dedi.

Kiriş’in ardından tanık İlker Aydın söz aldı. Abdi İbrahim şirketinin sahibi Nezih Barut’un kendisine mali durum raporlaması için görev verdiğini belirten Aydın, belediyeyle ilgili süreçleri kendisinin yürütmediğini söyledi.

Aydın, Şişli’deki inşaat projesinin belediyedeki işlemlerinin ilerlemesi için Timur Soysal aracılığıyla şirket ortaklarından önce 5 milyon, ardından 10 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Aydın, tutuksuz yargılanan avukat Süleyman Atik’in girişimleriyle talep edilen tutarın 4 milyon dolara indirildiğini iddia etti.

Paranın teslim edildiğini görmediğini belirten ilker Aydın, şöyle dedi:

RÜŞVETTE İNDİRİM

“Ben bu tutarın şirketten çekildiğini biliyorum ama sonrasında Münir Bey’in parasının Nezih Bey’e gittiğini görmedim. Gözümle görmediğim için şahitlik edemiyorum ama Yusuf Bey’den duydum paranın gittiğini. Paranın teslimini de görmedim ama parayı Süleyman Atik teslim almış. Kime teslim ettiğini de bilmiyorum.”

‘AKP yönetimi 3.5 yıl imza atmadı’

Duruşmada tanık olarak dinlenen iş insanı Kenan Aracı, Beylikdüzü’ndeki Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi projesine ilişkin soruları yanıtladı. Bu sırada söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Tam 3,5 seneye yakın İBB, yapacağımız kültür merkezinin, altına pazar yeri yapacağımız avan proje onayını vermedi. Sadece bir imzayı atmadı. Biz bunu ne zaman imzalattık? Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olunca imzalattım” ifadelerini kullandı. Aracı da projenin gecikmesi nedeniyle kendilerinin de kayıp yaşadığını ve bu konuda şikâyetlerini dile getirdiklerini doğruladı.

Hiç görmediği kişiyi suçlamış

Kültür A.Ş.’nin eski genel müdürü Serdal Taşkın’ın makam şoförü Orhan Cevahiroğlu tanık olarak dinlendi. Cevahiroğlu’na, İmamoğlu, Ongun ve diğer bazı sanıkların katıldığı, Beylikdüzü Mado’da gizli yapıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin soru soruldu.Mahkeme Başkanı, Cevahiroğlu’na, daha önce verdiği, “İhale ve yasa dışı işler hakkında konuştuklarına şahitlik ederim” şeklideki beyanını sordu. Cevahiroğlu ise “Biz toplantılara katılmadık başkanım” dedi. Sanık iş insanı Murat Kapki söz aldı, “Beni tanıyor musunuz?” diye sordu. Orhan Cevahiroğlu’nun “Hayır” yanıtı üzerine Kapki, “Başka bir şey sormama gerek var mı? Ben Murat Kapki. Beni MADO’da görmüşsün ya sürekli” ifadelerini kullandı.

Duruşmayı Avrupalı konuklar takip etti

Silivri’deki dünkü duruşmayı Avrupalı heyetler de takip etti. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyetinde, raportörler Marc Cools ve Bryony Rudkin, Kongre Sekretaryası Yerel Demokrasiyi Koruma Dairesi Başkanı Stephanie Poirel ile Kongre Anayasal Konular Danışmanı ve Bağımsız Uzmanlar Grubu Başkan Yardımcısı Prof. Tania Groppi yer aldı.

Avrupa Bölgeler Komitesi heyetinde, Türkiye Çalışma Grubu Başkanı ve raportör Jelena Drenjanin, Yasama Çalışmaları Direktörü Beatrice Taulegne, politika uzmanı Bastien Revel ve siyasi danışman Christopher Cmoch bulundu.

AP heyetinde ise AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve parlamento asistanı Juan Jose Lopez Gomez yer aldı.