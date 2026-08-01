İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklandı. Hakkında yolsuzluk iddiaları olan başkanın İzmit’in Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki evi görüntülendi.

SIRADAN BİR APARTMAN DAİRESİ

Çünkü o ev ne bir villa, ne bir malikane ne de bir lüks siteydi. Sıradan bir apartman dairesindeki klasik mobilyalar, küçük bir mutfak ve girişte askıda duran günlük kıyafetler.

3 KATLI AİLE APARTMANI

Hakkında atılan iddiaların aksine belediye başkanının kayınpederine ait 3 katlı bir aile apartmanında yaşadığı ortaya çıktı.

'AKP'YE GEÇECEĞİME PAŞA PAŞA YATARIM'

Öte yandan cezaevinden çıkmak için AKP’ye geçeceği öne sürülen Fatma Hürriyet Kaplan, “AKP’ye geçeceğime paşa paşa yatarım” diyerek iddiaları kesin bir dille reddetmişti.