Rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’a yönelik soruşturmanın çarpıcı detayları ortaya çıktı.

Gazeteci Tolga Şardan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir CİMER ihbarı üzerine Acar’ın evinde arama yaptığını, evdeki kasada 26 kilogram külçe altın ve 2 milyon dolar bulunduğunu, Acar’ın bu nedenle ‘rüşvet ve yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

AYLIK GELİRİ 3 MİLYON LİRA

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Acar’ın ifadesi, 27 Mart’ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alındı. Yaklaşık 26 yıl DHMİ’de çalışan ve Kasım 2024’te emekli olan Acar, aylık gelirinin 3 milyon lira olduğunu belirtti.

Acar, “Geçim kaynağınız nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“2024 Kasım’da DHMİ’den müşavir olarak emekli oldum. Emekli maaşı alıyorum. Ayrıca kira gelirlerim var. Bankalardaki paramdan faiz geliri, borsa ve bitcoin yatırımlarımdan kazanç elde ediyorum. Mimarlık ve havacılık alanında yurtdışına danışmanlık hizmetleri veriyorum. Mart 2025 itibarıyla aylık gelirim yaklaşık 3 milyon TL.”

SERVETİ NASIL OLUŞTU?

Soruşturmada Acar’ın mal varlığına ilişkin sorular da dikkat çekti. “Adınıza kayıtlı gayrimenkul ve araç var mı? Hangi bankalarda hesaplarınız bulunuyor? Bu varlıkları ne zaman ve nasıl edindiniz? Eşiniz ve çocuklarınızın adına kayıtlı mal varlığı var mı?” sorularına yanıt veren Acar, servetini şu şekilde sıraladı:

• Adıma kayıtlı Mercedes marka araç bulunmakta. Bu aracı hatırladığım kadarıyla iki yıl önce satın aldım. Kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.

• İstanbul Sultanbeyli’de Sinpaş Liva sitesinde 1+1 dairem bulunmaktadır. Ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya satın aldığımı tam olarak hatırlamıyorum.

• Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iki adet 2+1, bir adet 1+1 dairem bulunmaktadır. Bunları 2024 yılında satın aldım. Daireleri tapuda belirtilen fiyatlar üzerinden satın aldım. Tam tutarı hatırlamıyorum.

• Ankara ili Çankaya ilçesi Vedat Dalokay Caddesi’nde iki adet dükkân bulunmaktadır. Bu dükkânları ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı da hatırlamıyorum.

• Mersin ili Mezitli ilçesinde iki adet müstakil evim bulunmaktadır. Bunları da ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.

• Yine Mersin ili Yenişehir ilçesinde bir adet 3+1 apartman dairem bulunmaktadır. Bunu da ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.

• Adıma kayıtlı olan evi, dükkânı ve aracı ne zaman ve kaç paraya aldığımı tam olarak hatırlayamadım. Ancak ilgili kurumlardan talep edilmesi halinde edinme tarihlerim ve kaç paraya satın aldığım ortaya çıkacaktır.

• Adıma kayıtlı Vakıflar Bankası’nda hesap bulunmaktadır. Bu banka hesabında altın, döviz, gümüş ve borsa hesaplarım da hatırladığım kadarıyla toplam 40 milyon TL civarı para bulunmaktadır.

• Adıma kayıtlı Vakıflar Bankası’nda iki adet kiralık kasa bulunmaktadır. Bu kasalarda da birikimim vardır. Ancak birikim tutarlarını ve kasada neler olduğunu şu an için tam olarak hatırlayamıyorum.