Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin 14 hastadan ameliyat için çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü. Dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 900 bin TL nakit para ile hastalardan alınan paraların not edildiği değerlendirilen bir ajanda ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., savcılık tarafından ‘irtikap’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Hakim, her iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.