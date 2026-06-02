Adana Adliyesi'nde görev yapan bir ağır ceza mahkemesi hakimi hakkında ortaya atılan rüşvet ve usulsüz tahliye iddiaları yargı camiasında gündem oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yürütülen inceleme kapsamında hakimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İddialara göre, ağır ceza mahkemesi başkanı olarak görev yapan hakim, bazı avukatlarla iş birliği yaparak çeşitli dosyalarda bulunan şüpheli ve sanıklar lehine maddi menfaat karşılığında kararlar verdi. HSK 2. Dairesi tarafından hazırlanan raporda, hakimin dört avukatla birlikte hareket ettiği ve farklı suçlardan yargılanan bazı kişilerin tahliyesinde rol oynadığı öne sürüldü.

RÜŞVETLE TAHLİYE İDDİALARI

Raporda yer alan iddialardan birinde, organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen bir şüphelinin "nitelikli yağma" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından maddi çıkar karşılığında serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca "görevli memura mukavemet", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "kumar oynanmasına yer sağlama" suçlamalarıyla yürütülen bazı soruşturmalarda, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelere yönelik tutuklama kararı verilmediği de iddialar arasında yer aldı.

Gelişmeler üzerine HSK'nın ilgili hakim hakkında geçici tedbir uyguladığı ve üç ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakimin önümüzdeki günlerde ifade vermesinin beklendiği belirtilirken, iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan söz konusu iddialar hakkında henüz yargı kararı bulunmadığı, sürecin devam ettiği ve soruşturmanın sonucunun beklendiği bildirildi.