Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen "rüşvet" davasında geçtiğimiz gün karar çıktı. Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y.’nin tutuksuz yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.

Mahkeme heyeti, Ekmel Cönger’i 'rüşvet alma' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına, müteahhit Mustafa Y. ise 'rüşvet verme' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

1 GÜN BİLE GÖZALTINA ALINMADI

NOW TV'nin haberine göre rüşvet suçundan hapis cezası alan AKP'li Keskin Belediye Başkanı'nın görevine devam ettiği ortaya çıktı. Başkan Cönger'in soruşturma ve dava aşamasında 1 gün bile gözaltına alınmadığı öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Artık Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var. Söz konusu CHP'li olana bir türlü, CHP'li değil iktidar partisinden ise hukuk işletiliyor" ifadelerini kullandı.