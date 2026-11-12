Axios'un haberine göre ABD, Rusya'dan Avrupa ile gelecekte yapılacak bir güvenlik anlaşması için yeni bir teklif sunmasını istedi.

Söz konusu teklifin, Rusya'nın kıta ile gerilimi düşürmeye yönelik atacağı adımları da içermesi talep edildi.

Bir ABD'li yetkili, Başkan Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un bu talebi yinelemek amacıyla Perşembe günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirtti.

Temsilcilerin ayrıca Putin'den, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bir sonraki turuna Avrupalı temsilcilerin katılmasına izin vermesini isteyeceği aktarıldı.

Kushner ve Witkoff'un Moskova'nın ardından Perşembe gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Dublin'e geçmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELER ABU DABİ'DE BAŞLADI

Abu Dabi'deki görüşmeler Salı günü Witkoff, Kushner ve ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı General Alexus Grynkewich'in Ruslar ve Ukraynalılar arasındaki arabuluculuğunda başladı.

Taraflar, Kushner ve Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşecek en büyük takas olabileceğini belirttiği bir esir takası anlaşması üzerinde uzlaştı.

ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, serbest bırakılacak esirlerin kesin sayısının Perşembe günü Putin ve Zelenski ile yapılacak görüşmelerde kararlaştırılacağını bildirdi.

Görüşmelerin öncesinde ve sonrasında ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri; Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, AB ve NATO'dan üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyete bilgi verdi.

'SAVAŞIN SEBEBİ ESKİ BAŞKAN BİDEN'

ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek anlaşmanın bir parçası olarak yeni bir Avrupa-Rusya güvenlik mimarisi üzerinde uzlaşma sağlama önerisi, Abu Dabi görüşmelerinin temel odak noktalarından birini oluşturdu.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre Rus müzakereciler, Putin'in Ukrayna işgalini, dönemin Başkanı Biden'ın 2021 yılında güvenlik endişelerini ortaya koyduğu mektubuna yanıt vermemesi nedeniyle başlattığını öne sürdü.

Kaynaklardan birine göre Kushner ve Witkoff, Ruslara dünyanın 2021'den bu yana çok değiştiğini söyledi.

Kushner ve Witkoff, Rusya'nın kendi güvenlik endişelerini ve taleplerini içeren, ancak aynı zamanda gerilimi düşürmek ve gelecekte saldırmayacağına dair Avrupa'ya güvence vermek için hangi "simetrik adımları" atmaya istekli olduğunu da ortaya koyan yeni bir teklif taslağı hazırlamasını önerdi.

İkili ayrıca Ruslara, Avrupa'daki güvenlik meselelerini ciddi şekilde tartışabilmek için gelecekteki barış görüşmelerine Avrupalı temsilcilerin katılmasına izin vermeyi kabul etmeleri gerektiğini iletti.

Kushner basın toplantısında, "Ruslara kendi istekleri ve korkuları olduğunu, ancak Avrupa'nın bu önerileri olumlu karşılayabilmesini istiyorlarsa gerilimi düşürmeye yönelik farklı adımlar ve farklı öneriler de sunmaları gerektiğini söyledik" diye konuştu.

RUSYA'NIN AVRUPA TEPKİSİ

Rusya şu ana kadar Avrupalıların Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerinin bir parçası olmasına sıcak bakmadı.

Rus heyetine başkanlık eden Putin'in danışmanı Vladimir Medinski, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Avrupalı liderlere yönelik tutumunu dile getirdi.

Medinski, "Bir dizi Avrupa ülkesinin liderliğine gelince, esasen Ukrayna halkını toplu olarak aldatmakla meşguller ve sivillerin kitlesel ölümlerine katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla onlarla neyin tartışabileceğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Medinski, Rusya'nın savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın parçası olarak Avrupa ile daha geniş kapsamlı bir güvenlik anlaşmasına varmak istediğini belirtti.

Medinski konuya ilişkin değerlendirmesini, "Ukrayna'da sadece bir apse patladı.

Tüm vücudun tedavi edilmesi gerekiyor; yara bandı işe yaramayacaktır" sözleriyle tamamladı.