Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiliz yayın kuruluşu Sky News ile gerçekleştirdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayı başında 300 bin ila 500 bin kişiyi orduda görevlendirmek üzere yeni bir seferberlik dalgası planladığını iddia etti.

Yaklaşık dört buçuk yıldır devam eden savaşın Rusya üzerinde yarattığı baskıya dikkat çeken Zelenski, Moskova'nın eğitimsiz askerleri cepheye sürmeye hazırlandığını savundu.

Batılı yetkililer, Ukrayna makamları ve askeri uzmanlar, bazı Rus askerlerinin askere alındıktan birkaç gün sonra, yeterli eğitim almadan cephe hattına sevk edildiğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın günlük ortalama binden fazla kayıp vermeye devam ederken yeni asker alım hedeflerine ulaşamadığını ve bu nedenle önümüzdeki aylarda yeni bir seferberlik dalgasına başvurabileceğini kaydetti.

krayna dış istihbarat servisi verilerine göre Rusya, 2026 yılının ilk üç ayında orduya katılım hedefini yaklaşık 30 bin kişiyle kaçırdı ve bu durum yetkilileri katılım primlerini artırmaya zorladı.

Zelenski ayrıca, bu yıl şu ana kadar yaklaşık 221 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını, ancak aynı dönemde Moskova'nın 225 bin 500 zayiat verdiğini dile getirdi.

1,4 MİLYON RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna askeri makamları ve Batılı tahminlere göre Rusya, Şubat 2022'den bu yana toplamda yaklaşık 1,4 milyon zayiat verdi.

Moskova'nın insan gücü eksikliğini gidermek için büyük ölçüde gönüllüler, mahkûmlar ve yaklaşık 12 bin Kuzey Koreli askerin de dahil olduğu yabancı savaşçılara dayandığı ifade ediliyor.

Zelenski, Moskova'nın Rusya'ya 30 bin ek Kuzey Kore askeri getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Öte yandan öngörülen seferberliğin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma için yapılacak seçimlerin hemen ardından gerçekleşeceği bildirildi.

Bu seçimler, Şubat 2022'de başlayan geniş çaplı işgalin ardından düzenlenecek ilk parlamento seçimleri olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca bağımsız araştırma kuruluşu Levada Center'ın Mayıs ayında yayımladığı bir ankete göre, Rusya'da halkın sadece dörtte birinin savaşın devam etmesini desteklediği hatırlatılıyor.

Zelenski'nin Rusya'nın seferberlik iddiası ve Kuzey Kore askeri transferine dair açıklamaları

Bu video, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya'nın yeni seferberlik planları ve Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılmasına dair iddialarını ele aldığı için haber içeriğiyle doğrudan ilgilidir.