Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Moskova ile Kiev'e gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde başkent Kiev'deki ve yakınlardaki Borispil kasabasındaki havalimanlarını hedef aldığını bildirdi.

Kushner ve Jared'in Ukrayna ziyareti sırasında uçağının vurulan Borispil havalimanına inmesi planlanıyordu.

Ukrayna hava sahasının Şubat 2022'deki geniş çaplı işgalden bu yana kapalı olmasına rağmen Zelenski, yetkililerin Witkoff ve Kushner'in pazar günü Kiev'e yapması beklenen ziyaret için uçak kullanma olasılığını görüştüklerini belirtti.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Havalimanlarına yönelik bu Rus saldırılarının, ABD tarafının Ukrayna'ya seyahat etmek ve Kiev Havalimanı veya Borispil Havalimanı'na iniş yapmak için bir uçak kullanma olasılığına ilişkin görüşmelere ve hazırlıklara bir tepki olduğu açıktır. Amerikan diplomasisine yanıt olarak Rus-İran Şahed İHA'larını kullandı" açıklamasını yaptı.

HEYETİN İNECEĞİ HAVALİMANI GÜNLER ÖNCE BELLİYDİ

Daha önce Milletvekili Oleksiy Honcharenko da Telegram'da yaptığı paylaşımda, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ziyaretinin ardından Kiev'deki Borispil Havalimanı'na uçmalarının planlandığını ve planların henüz son aşamada olduğunu bildirmişti.

Milletvekilinin aktardığına göre Rusya, 4 Eylül öğleden sonra Zhuliany Havalimanı'nda bir uçağı İHA ile vurdu.

Witkoff ve Kushner, 5 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik bir teklifle Moskova'da bulunacak.

Trump'ın ifadelerine göre Vaşington bir "barış fikrine" sahip ve bir anlaşmaya varma şansı olduğuna inanıyor.