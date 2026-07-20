Rusya kara suları içerisinde seyreden Panama bayraklı ‘Asomatos’ isimli ticari gemi, 16 Temmuz günü çok sayıda dronun saldırısına uğradı. Olayda gemide bulunan Endonezyalı bir personelin hayatını kaybettiği öğrenilirken.

Saldırının ardından seyrine devam eden gemi 17 Temmuz günü Türkiye karasularına girerek Sarıyer’de bulunan Kısırkaya Plajının yaklaşık 3 deniz mili açığına demirledi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu saldırılar sırasında gemi personelinden bir kişinin hayatını kaybettiğinin Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi üzerine derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Dron saldırısı sonucu hayatını kaybeden ve Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu değerlendirilen gemi personelinin naaşı üzerinde gerekli ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin yapılması ile gemide olay yeri inceleme ve delil tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilen cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekibi deniz yoluyla gemiye intikal etmiştir. Bahse konu ticari gemide toplam 24 personelin bulunduğu (3 Rus liman görevlisi, 3 Yunanistan, 4 Mısır ve 14 Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı), geminin 4.751 metrik ton buğday yüklü olduğu ve makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı, Geminin, 16/07/2026 tarihinde Rusya Devleti'nin Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği esnada, 17/07/2026 günü saat 00.30'dan itibaren çok sayıda dron saldırısına maruz kaldığı, ilk dronun geminin sancak tarafına isabet ettiği, devam eden saldırılar sırasında ikinci dronun geminin bacası ile güvertesine isabet ederek sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara neden olduğu, üçüncü dronun ise geminin 3 numaralı vincine isabet ettiği, akabinde Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesi doğrultusunda geminin güneye doğru seyre devam ettiği yönünde bilgi edinilmiştir. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin incelemeleri devam etmekte olup, Olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca her yönüyle ayrıntılı ve kapsamlı soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.