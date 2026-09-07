Rusya, Almanya'nın St. Petersburg'daki Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü'nün kapatılmasına karar verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu kararın Berlin'in ikili ilişkilerde gerginliği tetiklediğini belirterek, Alman hükümetinin ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ile Berlin'deki 'Rus Evi' Kültür ve Bilim Merkezi'ni kapatma kararının 'dostça olmayan eylem' olduğu hatırlatıldı. Buna tepki olarak, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarına nota verildiği kaydedildi.

18 EYLÜL'E KADAR KAPANIYOR

Rus tarafı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine izin veren kararı 29 Ağustos itibarıyla geri çekti. Başkonsolosluk, faaliyetlerini 18 Eylül'e kadar sonlandırmak zorunda. Ayrıca, çalışanların da Rus topraklarını terk etmesi gerekiyor.

Aynı karar Goethe Enstitüsü için de geçerli. Enstitünün Rusya'daki merkezleri faaliyetlerini sonlandırmalı ve çalışanların 13 Eylül'e kadar Rusya'dan ayrılmaları gerekiyor.

Karar, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında bulunan ve patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA olayından sonra geldi. ABD istihbaratı, bulunan İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına 'özgü' olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de soruşturma bulgularının Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül'de kapatılmasına, Berlin'deki Rus Evi sözleşmesinin feshine ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılmasına karar vermişti.