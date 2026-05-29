Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin Rusya ile tek taraflı bir çatışma sürecine girdiğini öne sürerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘AB’DE HUZURLU UYKU SONA ERDİ’

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa’daki siyasi yönetimleri hedef alan Medvedev, vatandaşların gelişmeleri doğru okuması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

‘KİME SORACAĞINIZI BİLİYORSUNUZ’

“AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin tek taraflı olarak Rusya ile savaşa girdiğini anlamalısınız. Bu nedenle hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu uyku sona erdi. Ancak bunun nedenini kime soracağınızı biliyorsunuz.”

İHA BİR APARTMANA DÜŞTÜ

Söz konusu açıklamalar, bölgede artan gerilimin gölgesinde geldi. Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının Romanya hava sahasına girdiği ve bir apartmana düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Olayın ardından Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Rusya’nın Köstence Başkonsolosu’nun “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve Köstence’deki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatılacağını açıklamıştı.