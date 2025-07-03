Azerbaycan’da eğitim dili politikalarında önemli bir değişim yaşandığı, Azerbaycan basınına yansıd.

Sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında paylaşılan bilgilere göre, ülkedeki Rusça eğitim veren okulların aşamalı olarak kapatılması planlanıyor.

Özellikle WhatsApp üzerinden oluşturulan veli gruplarına gönderilen bilgilendirme mesajlarında, bazı okulların eğitim dilini kademeli olarak Azerbaycanca'ya çevireceği duyuruldu.

Bilgilendirme mesajında "Eğitimde tek dilde birlik sağlanması ve Azerbaycanca’nın ana eğitim dili olarak güçlendirilmesi, bu kararın temel gerekçesidir" ifadesi yer aldı.

ÜNİVERSİTELERDE DE RUSÇA BİTİYOR

Azerbaycan basını Oxu.Az’ın aktardığı bilgilere göre, uygulama sadece ortaöğretimle sınırlı değil.

2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarında da Rusça eğitime son verilmesi öngörülüyor.

Tüm bölümlerde derslerin yalnızca Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce olarak verilmesi planlanıyor.

Mevcut Rusça bölümlerde eğitim gören öğrencilerin ise 20 Ağustos’a kadar Azerbaycan dili yeterlilik sınavına girmesi gerekecek.

Bu sınavı geçemeyen öğrencilerin Azerbaycanca dili için bir yıl Azerbaycan'ca hazırlık dersleri alması planlanıyor.

Reformların üç yıl içinde tamamlanması ve bu süreçte öğretmenlere yönelik yeniden eğitim programları düzenlenmesi bekleniyor.

RUSYA, AZERBAYCAN ADINA KONUŞTU

Rusya ise bu haberleri endişeyle izliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın böyle bir planı olmadığını iddia etti.

Zakharova, “Azerbaycan’ın Rusça eğitim veren okulları kapatmayı planladığına dair haberleri gördük. Bir süre sonra Azerbaycan Eğitim Bakanlığı bu bilgileri yalanladı. Bu süreci yakından takip ediyoruz ve Azerbaycanlı muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz. Azerbaycanlı dostlarımızın bu bilginin yayılmasını engellemek adına zamanında müdahalede bulunduğuna inanıyorum” dedi.

Zakharova'nın açıklamasına rağmen Azerbaycan Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi.

Ülkedeki bazı velilerin WhatsApp gruplarına gelen bildirimler, sürecin sessiz ve kontrollü bir şekilde başlatıldığı izlenimini verdi.