Rusya, Ukrayna ile savaşın sona erdirilmesi ve ABD ile ilişkilerin yeniden başlaması için taleplerini Washington’a iletti. Moskova’nın tam olarak hangi koşulları sunduğu net değil.

Kremlin’in, taleplerin kabul edilmesinden önce Kiev ile barış görüşmelerine başlamaya istekli olup olmadığı da bilinmiyor. Konuya aşina iki kaynağa göre, son üç hafta içinde Rus ve ABD'li yetkililer yüz yüze ve çevrim içi toplantılarda bu şartları ele aldı.

Kremlin’in sunduğu şartlar, daha önce Ukrayna, ABD ve NATO’ya ilettiği taleplere benziyor. Bu talepler arasında Ukrayna’nın NATO üyesi olmaması, ülkeye yabancı askerlerin konuşlandırılmaması ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım ile dört vilayetin Rusya’ya ait olduğu iddiasının uluslararası alanda tanınması yer alıyor.

Moskova, ayrıca NATO’nun doğuya doğru genişlemesini savaşın “temel nedenlerinden biri” olarak görüyor ve bu konunun da ele alınmasını istiyor. Kremlin, Washington’un ateşkes teklifine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmasını beklediğini açıkladı.

'HEMEN HEMEN ÇÖZÜLDÜ'

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin Moskova’ya giderek Ukrayna ile sağlanan 30 günlük ateşkesin detaylarını görüşeceğini söyledi.

Salı günü Suudi Arabistan’da sekiz saat süren müzakerelerin ardından Ukrayna, ABD’nin önerdiği ateşkesi kabul etti. Trump, “Bazı olumlu mesajlar aldım ama olumlu bir mesajın hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum” dedi.

Trump, Rusya için ateşkesin mantıklı olacağını ancak bunun “pek çok dezavantajı” olduğunu belirtti. ABD Başkanı, "Çok karmaşık bir durumu bir taraftan hemen hemen çözdük. Ayrıca toprak tavizleri ve bununla ilgili diğer konuları da görüştük. Hangi toprak parçalarının etkileneceğini, geri çekilme olup olmayacağını biliyoruz" ifadesini kullandı.

Kremlin’e yönelik yeni bir yaptırım planı olup olmadığı sorulduğunda ise Trump, “Finansal olarak Rusya için çok kötü olacak şeyler yapabilirim. Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum” dedi.

Moskova’daki üst düzey kaynaklar, herhangi bir anlaşmanın Rusya’nın savaş sahasındaki ilerlemesini dikkate alması ve Kremlin’in güvenlik endişelerini gidermesi gerektiğini vurguladı.

Trump yönetimi, Ukrayna ile sağlanan ateşkesin Rusya tarafından kabul edilmesi için diplomatik baskıyı artırmayı planlıyor. Ancak müzakerelerin içeriği ve tarafların nihai anlaşmaya varıp varamayacağı belirsizliğini koruyor.