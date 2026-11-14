Abu Dabu'daki Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri devam ediyor. Rusya'nın talepleri Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'yı zor bir durumda bırakırken, ABD'nin Ukrayna'ya NATO üyeliği teklifi görüşmelere yeni bir boyut kattı.

Üst düzey bir Rus diplomat çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna barış sürecinin bir parçası olarak tartışılan Avrupa'ya yönelik yeni güvenlik mimarisi kapsamında Moskova'nın NATO üyesi ülkelerle karşılıklı saldırmama anlaşmaları imzalayabileceğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirme çabaları çerçevesinde Washington'ın NATO üyeliği karşılığında Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi fikrini gündeme getirdiğini belirtti.

AVRUPA'YI KÜPLERE BİNDİREN TALEP

Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Vladimir Medinski, şubat ayından bu yana ilk kez bu hafta yeniden başlayan görüşmelere ilişkin çarşamba günü değerlendirmelerde bulundu.

Medinski, Avrupa için "yeni bir güvenlik çerçevesi" fikrinin Abu Dabi'de iki gün süren müzakerelerin ana temasını oluşturduğunu ifade ederken, nelerin görüşüldüğüne dair ayrıntı vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından üst düzey diplomat Aleksey Drobinin ise çarşamba günü Moskova'da düzenlenen bir güvenlik konferansında bu fikre ilişkin bir dizi öneri sundu.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını tamamen reddederken Alman basını BILD'in iddiasına göre NATO'nun 1997 sınırlarına dönmesini istedi.

Buna göre Rus tarafı, Polonya, Finlandiya ve Baltık Ülkeleri'nin NATO'dan ayrılmasını da talep etti.

Moskova'nın reddettiği bu iddia, Avrupa'da büyük öfkeye sebep oldu. Drobinin bu ortamda dikkat çeken önerilerde bulundu.

RUSYA'NIN ÖNERİSİ NE?

Drobinin ilk seçenek olarak kolektif bir savunma ittifakını ya da Rusya'nın Belarus ve Kuzey Kore ile sahip olduğu türden ikili karşılıklı yardım anlaşmalarını sıraladı.

İkinci olasılık olarak Moskova'nın İran ile yaptığı pakta benzer şekilde, saldırı durumunda birbirinin hasımlarına yardım etmemeye yönelik siyasi anlaşmalara işaret eden Drobinin, üçüncü seçenek olarak ise ikili karşılıklı saldırmazlık paktlarını sundu.

İnternette yayımlanan konuşma videosuna göre Drobinin konferansta, "Örneğin bu tür anlaşmalara, diğerlerinin yanı sıra, tek tek NATO üyesi ülkelerle varılabilir ve bu ülkeler de örneğin Rusya Federasyonu'ndan ek bireysel güvenlik garantileri alabilir" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA 'NATO'YA KATILMA' ŞARTI

Bazı Avrupalı siyasetçiler, öncelikle ateşkes de dahil olmak üzere Ukrayna konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini belirterek Avrupa'nın genel güvenlik mimarisinin tartışılmasına karşı çıkarken, ABD'li yetkililer bu tür görüşmelere açık olduklarını ortaya koydu.

AFP haber ajansının aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cuma günü gazetecilere yaptığı ve cumartesi gününe kadar ambargolu olan açıklamasında, "Amerikalılar şöyle bir soru gündeme getirdi: 'Ya Ukrayna NATO'ya katılırsa? Ukrayna Donbas'tan çekilir mi?' Bu konu ilk kez gündeme getirildi" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği'nden sağlanacak "belirli güvenlik garantilerini" görüştüğünü ve Batılı ülkelerin onaylaması halinde şartları kabul edip etmediklerini Ukraynalılara soracağını sözlerine ekledi. Zelenski, "Bu kararı tek başıma alma hakkım yok" diye konuştu.

PUTİN VE ABD TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞTÜ

Söz konusu açıklamalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta başında Moskova'da ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelmesinin ardından geldi.

Putin bu görüşme sırasında, Rusya'nın Ukrayna'nın belirli bölgelerini kontrol etmeye yönelik toprak taleplerinden geri adım atmayacağının sinyalini verdi ve ülkeye yabancı barış gücü askerlerinin konuşlandırılması fikrini reddetti.

ABD özel temsilcileri daha sonra perşembe günü İrlanda'da Zelenski ile bir araya gelerek devam eden diplomatik çabaları ele aldı ve üçlü, bundan sonraki süreçte Avrupa'nın barış müzakerelerinde "söz hakkına" sahip olacağını duyurdu.

Kushner, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu durum, Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak meselelerinin yanı sıra savaş sonrası daha geniş kapsamlı Avrupa güvenlik düzenlemelerini ele almamıza olanak tanıyacak" ifadelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise cuma günü yaptığı açıklamada, bakanlığının bilgisi dahilinde "konunun Moskova'da Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yapılan görüşmelerde ele alınmadığını" söyleyerek bu yöndeki beklentileri zayıflattı.

Bakanlık tarafından cuma sabahı paylaşılan ek açıklamalarda Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Kendi adımıza, Avrupalıların tutumu kapsamlı bir şekilde ortaya kondu" ifadelerini kullandı. Uşakov ayrıca, "Müzakerelere katılmak için mümkün olan her yola başvuruyorlar ancak Devlet Başkanımızın da belirttiği gibi, barış mı yoksa savaşın devamını mı istediklerine karar vermeleri gerekiyor" dedi.