Kremlin, Suriye’de istikrarsızlığın tüm Orta Doğu’yu etkileyebileceğini belirterek "birleşik ve dostane bir Suriye" görmek istedikleri açıklamasını yaptı

Moskova’nın bu açıklaması, devrik lider Beşar Esad’ın destekçileri ile yeni yönetim arasında devam eden ve çoğunluğu sivillerden oluşan 1.000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından geldi. Rusya, Aralık ayında ülkeyi terk ederek Moskova’ya sığınan Esad’ın en büyük destekçilerinden biri.

Rusya, Suriye’de stratejik açıdan kritik öneme sahip iki askeri üs bulunduruyor. Kremlin, Esad sonrası dönemde bu üsleri elinde tutmayı hedefliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası son derece hassas bir bölge. Bölgede bir ülkenin istikrarsızlaşması ya da parçalanması yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Suriye’yi birleşik, müreffeh, gelişen, öngörülebilir ve dostane bir ülke olarak görmek istiyoruz" dedi.

Rusya’nın Suriye’deki durum hakkında diğer ülkelerle temas halinde olduğunu belirten Peskov’un açıklamalarını, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia’nın sözleri de destekledi.

Devlete bağlı TASS haber ajansı, Nebenzia’nın ABD ile Suriye’de artan şiddet olayları konusunda koordinasyon içinde olduklarını söylediğini aktardı.