Üst düzey İranlı, Rus ve Çinli diplomatlar, Tahran'ın nükleer programını görüşmek için Cuma günü Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmeler, İran'ın ABD’nin müzakere çağrılarını "tehdit" ve "talimat" olarak değerlendirerek reddetmesinin hemen ardından gerçekleşti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere önerisini kesin bir dille geri çevirmişti.

Pezeşkiyan, ABD ile "tehditkar bir dille konuştukları sürece" görüşmeyeceklerini belirterek, ülkesinin "Washington'ın emirlerine boyun eğmeyeceğini" vurgulamıştı.

'YA ÖYLE, YA BÖYLE'

Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektupta nükleer meselelerle ilgili diyalog çağrısında bulunmuştu.

Trump, mektubunda İran’a yönelik iki seçenek olduğunu belirterek, "İran'la ya askeri yöntemle baş edilir ya da bir anlaşma yapılır," ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin öncülüğünde düzenlenen özel toplantı İran'ı daha da öfkelendirdi. İran yönetimi, Güvenlik Konseyi'ni nükleer konunun siyasi amaçlarla "kötüye kullanılmakla" suçladı.