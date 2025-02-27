Güney Kore basını, Kuzey Kore'nin Rusya'daki Kursk bölgesinde savaşmaları için ek asker gönderdiğini ancak asker sevkiyatının boyutunun henüz netleşmediğini bildirdi.

Haberlere göre askerler, Rus güçlerinin Ukrayna birlikleriyle çatıştığı Kursk bölgesine sevk edildi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) sözcü ofisi, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Daha önce NIS, Kuzey Kore’nin Ukrayna savaşına katılmak üzere Rusya'ya 11 binden fazla asker gönderdiğini açıklamıştı.

Ancak bu askerlerin daha önce modern bir muharebe alanında görev yapmamış olması ve genel tecrübesizlikleri, sevk edilen birliklerin önemli bir kısmının ölmesine ya da savaş dışı kalmasına sebep oldu.

Bu durumu değerlendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çarşamba günü Pyongyang'da katıldığı askeri üniversite yemin töreninde "ordunun uygulamalı bir eğitime önem vererek modernleşmesi gerektiğini" belirtti.

Kuzey Kore, asker sevkiyatlarının yanında Rusya'ya top mühimmatı ve topçu sistemleri de sağlamakta. Açık kaynak analistleri ve görgü tanıkları, Pyongyang'dan gelen silah sistemlerini uydu fotoğraflarından ve telefon kayıtlarından defalarca görüntülemişti.

Ukrayna ve Batılı uzmanlar, Rus ordusunun Kuzey Kore yapımı silahlar kullandığını belirtiyor. Pyongyang yönetimi ise Rusya’ya askeri destek sağladığını resmen kabul etmiş değil.