Rusya'nın uzak doğusunda yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla perşembe günü temas kesildi.

Sibirya merkezli Angara Havayolları’na ait uçak, Çin sınırındaki Amur bölgesinde yer alan Tynda kentine yaklaşırken radar ekranlarından kayboldu.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, Doğu Amur ormanlarında uçağın enkazına ulaşıldı.

Ulaşılan enkazına ulaşıldı. Yanan enkazda yapılan ilk aramalara göre tüm yolcular kaza sonucu yaşamını yitirdi.

50 YOLCUNUN 5'İ ÇOCUK

Bölge valisi Vasily Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta altısı mürettebat olmak üzere toplam 50 kişinin bulunduğunu, yolculardan beşinin çocuk olduğunu belirtti.

Vali Orlov, “Uçağı aramak için tüm gerekli kuvvetler ve ekipmanlar seferber edildi” dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise uçakta bulunan kişi sayısını biraz daha düşük vererek yaklaşık 40 olarak açıkladı. Uçağın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.