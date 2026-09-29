Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın Amur bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi. YERLEŞİM OLMAYAN BÖLGEYE DÜŞTÜ Açıklamaya göre uçak, yerleşim yerlerinin bulunmadığı bir alana düştü. Kazanın ardından mürettebattan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 1 kişinin ise sağlık kuruluşuna kaldırıldığı bildirildi. UÇAKTA MÜHİMMAT BULUNMUYORDU Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95’in kaza sırasında mühimmatsız uçuş yaptığını açıkladı. Böylece kazanın ardından bölgede mühimmat kaynaklı ek bir risk bulunmadığı belirtildi. KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan komisyonun bölgeye gönderildiği kaydedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.