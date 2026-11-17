Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Yagunovo köyü yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü.
Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede uçak kazası yaşandığını duyurdu.
Seredyuk açıklamasında, "Bölgedeki Yagunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor" ifadelerini kullandı.
UÇAKTA 17 KİŞİ BULUNUYORDU
Rus basınında yer alan haberlerde, düşen uçağın An-12 tipi olduğu ve uçakta 17 kişinin bulunduğu bildirildi.
Kazada uçaktaki 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yagunovo köyünün Kemerovo Havalimanı yakınlarında bulunduğu öğrenildi.