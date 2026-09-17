Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisine bir yenisi daha eklendi. Moskova Bölgesi Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın açıkladığı 2026 verilerinde, yeni doğan çocuklara verilen isimler arasında Türk dizilerinden tanınan Burak ve Neslihan da yer aldı. Bakanlık, bu isimlerin sevilen oyunculara duyulan beğeniyle bağlantılı olduğunu belirtti.

RUSYA’DA TÜRK DİZİLERİ ETKİSİ

Moskova Bölgesi’nde bu yıl çocuklara verilen isimlerde popüler kültürün etkisi dikkat çekti. Resmi verilere göre bölgede yeni doğan bazı çocuklara Türk dizileriyle tanınan Burak ve Neslihan isimleri verildi.

Bölge yönetiminin açıklamasında, Türk dizilerinden ilham alan isimlerin giderek daha fazla tercih edildiği ve özellikle Burak ile Neslihan isimlerinin öne çıktığı belirtildi.

BURAK ÖZÇİVİT’İN İSMİ BEBEKLERE VERİLİYOR

“Burak” ismi, Türk dizilerinin Rusya’daki etkisi açısından dikkat çeken örneklerden biri oldu.

Burak Özçivit’in Rusya’da özellikle Kuruluş Osman ve daha önce rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşması, ismin Türk oyuncuyla ilişkilendirilmesini de beraberinde getiriyor. Rus basınında da Burak ismi, Türk dizilerinden etkilenen ailelerin tercihleri arasında gösteriliyor.

NESLİHAN İSMİ DE LİSTEDE

Türk dizilerinden etkilenen isimler yalnızca erkek çocuklarla sınırlı kalmadı. Moskova Bölgesi’nde Neslihan isminin de yeni doğan kız çocuklarında tercih edildiği açıklandı.

Rus basınında bu eğilim, Türk dizilerinde rol alan oyunculara duyulan ilgiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle Burak ve Neslihan isimlerinin diziler aracılığıyla Rus izleyicilerin hafızasında yer ettiği aktarılıyor.

ODYSSEUS’TAN KLEOPATRA’YA

Bölgede 2026 yılında Türk dizilerinden gelen isimlerin yanı sıra oldukça sıra dışı tercihler de yapıldı.

Erkek çocuklara Amur, Apollon, Odysseus, Любомир, Nikodim, Ostap ve Yaropolk gibi isimler verilirken, kız çocuklarında Kleopatra, Kassiopея, Şahrazad, Vanda, Okeana ve Esmeralda gibi isimler kayıtlara geçti.

Buna rağmen Moskova Bölgesi’nde en çok tercih edilen isimler hâlâ daha geleneksel seçenekler. Kız çocuklarında Sofia, Anna, Vasilisa, Maria ve Eva; erkek çocuklarında ise Mihail, Aleksandr, Artem, Matvey ve Timofey öne çıkıyor.