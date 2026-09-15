Eylül başında başkent Moskova ve Moskova bölgesinde durum kısmen düzelirken, ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt sorunları devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarındaki duruma ilişkin sürücülerden gelen bilgileri analiz eden "GdeBENZ" platformunun verilerine göre, son günlerde bazı istasyonlarda benzinin tamamen tükendiği bazılarında ise uzun kuyrukların oluştuğu ve satışlara sınırlama getirildiği görülüyor.

Sorunların özellikle Rusya’nın St. Petersburg kenti ve yakınındaki Leningrad bölgesinde yoğunlaşması dikkati çekiyor.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, akaryakıt sıkıntısının başta Kirişi petrol rafinerisi olmak üzere büyük petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle benzin üretiminin azalmasından kaynaklandığını belirtti.

Sorunun çözümüne yönelik adımlar attıklarını ifade eden Drozdenko, ülkedeki diğer rafinerilerden benzin tedarik ederek bölgedeki istasyonlara sevkiyatı artırmayı planladıklarını söyledi.

Drozdenko, akaryakıt tedarikindeki sorunun ekim başına kadar çözülmesini beklediklerini kaydetti.

Bunun yanı sıra Leningrad bölgesinde, benzin istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla araçların plaka numarasına göre farklı günlerde yakıt alması seçeneği değerlendiriliyor. Bu süreçte benzin satışı araç başına günlük 20-30 litreyle sınırlandırılacak.

Rusya’nın diğer bölgelerinde de akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Bölgedeki bazı büyük akaryakıt istasyonu zincirlerinde benzin satışı, araçların plaka numarasının son rakamına göre yapılıyor. Bir araca satılabilecek benzin miktarı da 30 litreyle sınırlandırıldı.

Ülkenin bazı bölgelerinde ise yakıt, belirlenen istasyonlarda günlük programa göre satılıyor. Bölge yönetimleri, sürücülerin yakıt bulunan istasyonları görebilmesi için günlük güncellenen interaktif haritalar yayımlıyor.

RUS HÜKÜMETİ ÇEŞİTLİ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYOR

Rus hükümeti, yakıt sorununun çözülmesi ve rafinerilerde üretimin yeniden artırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında yapılan son toplantıda, yakıt tedarikinde yerel sorunların yaşandığı bölgelerde sevkiyatların yeniden düzenlenmesi ele alındı.

Yakıt sıkıntısı yaşanan Çelyabinsk, Arhangelsk, Tver, Belgorod, Perm ve Krasnodar gibi bölgelerde yakıt sevkiyatının hükümet tarafından doğrudan takip edilmesine karar verildi.

Öte yandan, Rusya'da iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağı devam ederken hükümet, yurt dışından benzin ithalatına başladı.

Dünyanın önde gelen petrol üreticileri arasında bulunan Rusya, iç piyasadaki arz sıkıntısını hafifletmek için geleneksel tedarikçileri Belarus ve Kazakistan’ın yanı sıra Hindistan ve Fas’tan da benzin ithal ediyor.

Rusya Enerji Bakanlığı da ithalatın artırılması, rafinerilerdeki üretimin mümkün olan en yüksek seviyede tutulması ve mevcut yakıt stoklarının iç piyasaya yönlendirilmesine yönelik tedbirleri sürdürüyor.

Rus hükümeti son olarak, iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çevre standardı düşük Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına geçici olarak izin verdi.

Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinler, Euro-5'e kıyasla daha yüksek oranda kükürt ve bazı kirletici maddeler içerebildikleri için çevre standardı daha düşük yakıtlar arasında kabul ediliyor.

AKARYAKIT SORUNUNDA YENİ DALGA

Ukrayna ordusunun Rus enerji tesislerini İHA saldırılarıyla hedef alması nedeniyle Rusya’da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı mayıs sonunda başlamıştı.

Sonraki haftalarda çok sayıda bölgede araç başına satış limitleri, bidonla yakıt alma yasakları ve istasyonlara göre farklı satış kuralları uygulanmıştı. Temmuzun ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durum iyileşmeye başlamıştı. Ancak ağustos ortasında akaryakıt sorunu yeniden derinleşmişti.

Eylül ayında ise benzin arzının yeniden azalması ve bazı bölgelerin kaldırılan kısıtlamaları tekrar uygulamaya başlaması, akaryakıt sorununda yeni bir dalganın yaşandığına işaret ediyor.