Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki laborantın hayatını kaybetmesi, bölgede veba şüphesine ilişkin endişelere yol açtı. Yerel basında, laboratuvarda veba bakterisi içeren bir deney tüpünün kırıldığı ve olayın ardından yaklaşık 200 kişinin gözetim altına alındığı öne sürüldü, ancak yetkililer, laboratuvarda herhangi bir kaza tespit edilmediğini açıkladı.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre olay, İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde meydana geldi.

Hayatını kaybeden kişinin, enstitüde laborant olarak çalışan 28 yaşındaki Darya Şhipilova olduğu belirtildi. Şhipilova, 2 Ekim gecesi Şelehov'daki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Şhipilova'nın ölümünün vebadan kaynaklandığına ilişkin iddialar ortaya atılırken, Rusya'nın halk sağlığı kurumu Rospotrebnadzor, genç kadına "kaynağı bilinmeyen zatürre" teşhisi konulduğunu bildirdi. Kurum ayrıca İrkutsk bölgesindeki epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.

Deney tüpünün kırıldığı iddiası

Yerel medyada yer alan haberlerde, Şhipilova'nın laboratuvarda çalıştığı sırada ölümcül veba bakterisi Yersinia pestis'i içeren bir deney tüpünü kazara kırdığı öne sürüldü.

İddiaya göre laborantın durumu olaydan yaklaşık iki gün sonra kötüleşti ve genç kadın acilen hastaneye kaldırıldı. Veba şüphesi nedeniyle Covid-19 merkezine yatırıldığı belirtilen Şhipilova, daha sonra hayatını kaybetti.

Enstitüde biyogüvenlik kurallarını incelemek üzere oluşturulan komisyon, patojen mikroorganizmalarla çalışma sırasında herhangi bir kaza meydana geldiğine dair bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Kurum, inceleme sonucunun ayrıca görevlendirilen uzman komisyon tarafından da doğrulandığını bildirdi.

Yaklaşık 200 kişi gözetim altında

Yerel yayın kuruluşlarının haberlerine göre, Şhipilova ile temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişi hastanede gözetim altına alındı. Ayrıca bölgede beş hastanenin olası enfeksiyon riski nedeniyle karantinaya alındığı ve faaliyetlerinin durdurulduğu öne sürüldü.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev de tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi nedeniyle olağanüstü salgınla mücadele toplantısı yapıldığını açıkladı.

Laboratuvarın yakınında bulunan bir alüminyum fabrikasında çalışanlardan da tedbir amacıyla maske takmaları istendi.

Bununla birlikte, yetkililerin açıklamalarında bölgede doğrulanmış bir veba salgını bulunduğuna ilişkin bir bilgi yer almadı. Rospotrebnadzor, bölgedeki epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu bildirdi.

Veba nedir, nasıl bulaşır?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre veba, Yersinia pestis adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. Hastalığın akciğerleri etkileyen pnömonik formu, enfekte kişinin solunum yoluyla yaydığı damlacıklar aracılığıyla insandan insana bulaşabiliyor.

Veba tedavi edilmediğinde kısa sürede ağırlaşabilen bir hastalık olsa da erken teşhis ve uygun antibiyotik tedavisiyle tedavi edilebiliyor. Hastalığın kesin olarak doğrulanması için Yersinia pestis bakterisinin tespitine yönelik laboratuvar testleri yapılması gerekiyor.