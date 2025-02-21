Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen Moskova Helal Endüstri Forumu, geniş bir katılımla başladı. Forumun açılışını, Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov yaptı. Fuarda, Rusya’nın farklı bölgelerinden üretilen helal ürünler tanıtılırken, Türk firmaları da stant açarak ürünlerini sergiledi.

Alyautdinov, açılışta yaptığı konuşmada, Ramazan öncesinde Rusya’daki Müslüman toplumunun bu tür organizasyonlar sayesinde yaşam tarzlarını sergileme fırsatı bulduğunu belirterek, “Bu tip organizasyonlar büyük çaba gerektiriyor ve her yıl bu çalışmalar artıyor” dedi. Ayrıca, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik "3 Günde 5 Bin İftar" projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Forum, İslami yatırımlar ve finans, küçük ve orta ölçekli işletmeler, helal standardizasyon ve sertifikasyonu ile eğitim konularında 30'dan fazla uzmanı bilgilendirme toplantıları düzenlemek üzere bir araya getirecek. Etkinlikler, 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Bu yılki forum, helal endüstrisinin büyüyen pazarını vurgulayan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.