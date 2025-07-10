Rusya hükümeti, Ukrayna'daki savaşta ölenlerin yarattığı 2 milyonu aşan iş gücü açığı sebebiyle iflas eden, 18 yaşından küçüklere sigara satan ve sokakta kavga eden kişileri işçi kamplarına dolduracak.

Rus Devlet Meclisi (Duma), 8 Temmuz’da Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, hafif suçlardan mahkum edilen kişilerin en fazla beş yıl boyunca “ıslah merkezlerinde” çalıştırılmasını öngören bir düzenlemeyi kabul etti.

Hükümete göre ülkede yaklaşık 2 milyon kişilik iş gücü açığı bulunuyor. Bu iş gücü açığının 1 milyonu, ülkeye getirtilecek Hintli işçilerle kapatılırken geri kalan 1 milyonu ise Rus mahkumlarla kapatılacak.

Yani artık mahkum işçiler, Rus ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olacak.

EN KÜÇÜK HATADA, KAMPA GÖNDERİLECEKLER

Yeni yasa, mahkemelere sağlık açısından orta derecede kasıtlı zarar verme, reşit olmayanları suça yönlendirme, yasak bölgelere izinsiz giriş ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan mahkum edilenleri zorunlu çalışma kamplarına gönderme yetkisi veriyor.

Ayrıca, ücretlerin ödenmemesi, mali kayıtların sahteciliği, yasa dışı şirket kuruluşu, iflas sürecinde yapılan usulsüzlükler ve döviz gelirlerinin ülkeye geri getirilmemesi gibi altı ayrı ekonomik suç da kapsamında da Rus vatandaşları kamplara gönderilebilecek.

Zorunlu çalıştırma cezası, yasa dışı avcılık ve balıkçılık, rüşvet alma, küçük çaplı rüşvet olayları, ruhsatsız silah üretimi, devlet sırlarını içeren belgelerin kaybedilmesi ve hayvanlara karşı şiddet gibi suçları da içeriyor.

RUSYA'NIN HAPİSHANE FABRİKALARI

Rusya’da 2023 başı itibarıyla zorunlu çalıştırma cezası için 40 binden fazla hükümlüyü barındıran 367 ıslah merkezi kuruldu.

Bu merkezlerin yaklaşık yarısını fabrikalar gibi üretim tesisleri oluşturuyor. Uygulamanın savaş sonrası ivme kazandığı görülüyor.

2021 yılında bu ceza türüyle çalıştırılan kişi sayısı 15 bin iken, 2022’de 60 bini geçti. Geçen yılın ilk dokuz ayında ise 67 binden fazla kişi bu kapsamda zorla çalıştırıldı.