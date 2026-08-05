Rusya'nın orta kesiminde yer alan Yekaterinburg şehri yakınlarında, Rus insansız hava aracı imalatçısı Uraldronzavod'un Genel Müdürü Vladimir Tkachuk’un içinde bulunduğu araçta şiddetli bir patlama meydana geldi.

Rus devlet haber ajansı TASS’a konuşan acil durum yetkilileri, patlama sonucu ağır yaralanan Tkachuk’un acilen hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesinde durumunun kritikliğini koruduğunu aktardı.

Saldırının ardından güvenlik birimleri ve adli uzmanlar olay yerinde detaylı incelemelerini sürdürüyor.

Meydana gelen patlamanın aracın altına yerleştirilen bir patlayıcıdan mı kaynaklandığı yoksa teknik bir sabotaj neticesinde mi gerçekleştiği yönünde yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Upyr FPV Dronelarının Geliştirildiği Ana Merkez Hedef alınan Uraldronzavod firması, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna cephesinde aktif ve yoğun şekilde kullandığı kamikaze nitelikli "Upyr" (Vampir) insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden sorumlu ana merkez olarak biliniyor.