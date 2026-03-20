Rusya, düşen doğum oranıyla mücadelede tartışmalı bir adım attı. Yeni sağlık yönergelerine göre çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar artık psikologlarla görüşmeye yönlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın üreme sağlığı taramalarına ilişkin yeni düzenlemesiyle doktorlar, kadın hastalara rutin muayenelerde kaç çocuk sahibi olmak istediklerini soracak.

Kadının yanıtı olumsuz olursa, yönergeler "olumlu bir annelik tutumu geliştirmek amacıyla" hastanın bir psikoloğa yönlendirilmesini öngörüyor. Düzenleme şubat ayı sonunda onaylandı; ancak devlet medyasının gündemine bu hafta taşındı.

Rusya'nın doğum oranı son 200 yılın en düşük seviyesinde: kadın başına yaklaşık 1,4 çocuk. Bu rakam, demografların istikrarlı bir nüfus için gerekli gördüğü 2,1'in çok altında. Sorun son 4 yılda daha da derinleşti; Moskova'nın yüz binlerce genç erkeği Ukrayna cephesine sürmesi nüfus dengesini olumsuz etkiledi.

PUTİN NE DİYOR?

Kremlin, demografik düşüşü ulusal hayatta kalma meselesi olarak tanımlıyor. Putin, doğum oranı artırılmazsa Rusya'nın "yok olma" riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını defalarca yineledi. Bu çerçevede Moskova son yıllarda kürtaj düzenlemelerini sıkılaştırdı, "çocuk karşıtı propaganda" olarak nitelendirilen içerikleri yasakladı. Çok çocuklu aileler ise devlet tarafından ulusal kahraman ilan edilerek ekonomik ve sosyal teşviklerle ödüllendiriliyor.

Yeni uygulama, kadın sağlığı ve bireysel özgürlük açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor. Eleştirmenler, devletin beden özerkliğine müdahale ettiğini öne sürerken Kremlin düzenlemeyi demografik krizle mücadelede zorunlu bir adım olarak savunuyor.