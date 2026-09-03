Rus Kommersant gazetesinin, kolluk kuvvetlerinden isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri subayına, Engels kentinde suikastte bulunuldu. TEDAVİ İÇİN MOSKOVA’YA SEVK EDİLDİ Yaralanan subay, tedavi için özel uçakla başkent Moskova'ya sevk edilirken, subayın uçak komutanı olduğu belirtildi. BAŞINDAN VE KARIN BÖLGESİNDEN VURULDU Bazı Telegram kanallarında ise saldırıya uğrayan subayın 22. Muhafız Ağır Bombardıman Havacılık Tümeni Komutanı Nikolay Varpahoviç olduğu, başından ve karın bölgesinden vurulduğu iddia edildi.

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