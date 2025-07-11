Rusya siyasetinde şok etkisi yaratan ölümle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. 7 Temmuz’da görevinden ayrılan eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt’un, intihardan önce mesai arkadaşlarına kısa ama anlam yüklü bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

SON SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant’ın haberine göre, Starovoyt istifasını duyurduktan sonra Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının yer aldığı bir mesajlaşma grubuna, “Ülke için faydalı bir işle meşgul oldum. Çok yaşayın.” şeklinde veda notu bıraktı.

GÖREVİ BIRAKTIĞI GÜN BAKANLIĞA GİTTİ

Eski bakanın, görevden ayrıldığı gün bakanlık binasına gittiği ve yardımcılarıyla rutin bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı gün içerisinde yakın bir danışmanıyla özel bir görüşme yaptığı ifade edilen Starovoyt’un, bu görüşmede “gelecek için hâlâ umut var” sözleriyle teselli edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ancak tüm bu gelişmelerin ardından, akşam saatlerinde Starovoyt’un cansız bedeni Moskova yakınlarında bulunan aracında bulundu. Yetkililer, olayın intihar olduğuna dair güçlü bulgulara sahip olduklarını belirtiyor.

Roman Starovoyt’un ani ölümü, Rus kamuoyunda büyük üzüntü yaratırken, ardında bıraktığı son sözler hafızalara kazındı.