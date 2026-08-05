Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, Yekaterinburg'da meydana gelen otomobil patlamasında ağır yaralanan Vladimir Tkaçuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Patlamada Tkaçuk'un koruması olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre patlayıcının aracın altına yerleştirildiği değerlendirilirken, patlama anında Tkaçuk'un otomobilin içinde olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tkaçuk'un yönettiği Yekaterinburg merkezli Uraldronzavod şirketi, Ukrayna savaşında Rus ordusu tarafından kullanılan FPV tipi "Upır" insansız hava araçlarının üreticisi olarak biliniyor. Şirket, Ağustos 2024'te ABD, Aralık 2024'te ise Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Öte yandan, Rus Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Aleksandr Chayko'nun damadı Daniil Peredriy, 1 Ağustos'ta Moskova'nın merkezindeki Balzi Rossi restoranında meydana gelen bombalı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Peredriy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.