ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a, Rusya'daki salgın şüphesinin "biyolojik bir silah olup olmadığı" soruldu.

'BİZ ÖYLE DÜŞÜNMÜYORUZ'

Trump soruya, "Biz öyle düşünmüyoruz. Yakında öğreneceğiz ama biz öyle düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

Rus yetkililerin durumun kontrol altında olduğunu açıkladığını hatırlatan Trump, "Umuyoruz ki bu çok gelişmiş, çok akıllı bir sistemdir ve onlar da durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyor. O yüzden umarız ki öyle değildir" ifadelerini kullandı.

COVID-19 SÜRECİNİ HATIRLATTI

Trump'a, Rusya'daki gelişmelerin COVID-19 salgınının ilk dönemini hatırlatıp hatırlatmadığı da soruldu.

Trump, Çin ve Rusya'nın geçmişte benzer süreçlerde kamuoyuna sınırlı bilgi verdiğini belirterek, her iki ülkenin de durumun kontrol altında olduğunu açıkladığını söyledi.

PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Rusya'daki salgın şüphesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Trump, bugün bir telefon görüşmesi planlandığını açıkladı.

Trump, "Bugün ayarlanmış bir telefon görüşmemiz olacak. Bugün Putin'in doğum günü" dedi.

RUSYA'DA SALGIN ŞÜPHESİ

Rusya'nın İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgilerin ardından olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını duyurmuştu.

Aynı gün bazı sosyal medya kanallarında, bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Rusya Federal Tüketici Haklarını ve İnsan Refahını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) ise Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görev yapan bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu ve bunun ardından özel önlemler alındığını bildirmişti.