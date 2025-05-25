Rusya Premier Ligi'nin son haftasında Krasnodar ile Dinamo Moskova karşı karşıya geldi. Krasnodar Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 3-0 yendi ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Krasnodar puanını 67 yaptı ve en yakın takipçisi Zenit'in 1 puan önünde sezonu zirvede tamamladı. Krasnodar böylelikle Zenit'in 6 yıllık serisine de son vermiş oldu.

GAZİANTEP’TEN BAKLAVA GETİRDİ

Kulüpte bir dönem yöneticilik görevini de üstlenen Esta İnşaat'ın sahibi Bahattin Demirbilek maçın ardından soyunma odasında futbolculara, Gaziantep'ten özel olarak getirtilen ve üzerinde Krasnodar yazılı olan baklava tepsisini ikram etti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün de kongre üyesi olan Demirbilek maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu yıl çifte şampiyonluk coşkusu yaşıyorum. Hem Galatasaray'ın hem Kransodar'ın şampiyonluğunun mutluluğu muazzam bir duygu" dedi.