Rusya'da 28 yaşındaki bir laboratuvar çalışanı hayatını kaybetti. Yerel medya, yaşamını yitiren kişinin Darya Shipilova olduğunu ve Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yaptığını bildirdi.

189 KİŞİ İZOLASYONA ALINDI

Buryatya Valisi tarafından yapılan açıklamada, Shipilova'nın ölüm nedeninin veba olduğu belirtildi. 189 kişi izolasyona alındı. Bunlardan 114'ü bir hastanede, 63'ü başka bir hastanede, 12 kişi ise Veba Araştırma Enstitüsü'nde tutuluyor.

YETKİLİLERİN SESSİZLİĞİ ENDİŞE YARATTI

Rusya'nın Baş Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Anna Popova, acil durumu yönetmek üzere Moskova'dan 4 bin 200 kilometre uzaklıktaki İrkutsk'a gitti. Ancak yetkililer tarafından hastalığın hangi türüne ilişkin olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin konuya ilişkin derin sessizliğini koruması paniği artırdı.